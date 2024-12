"Otto dimissioni, fuga di dirigenti in Comune"

"Definiamo fallimentare la politica del personale che, nei vari settori del Comune di Porto Recanati, ha fatto registrare ben otto dimissioni di figure professionali, tra cui l’architetto Iualè che è stata l’ultima".

Così Rosalba Ubaldi e Angelica Sabbatini, consigliere di minoranza del gruppo "Centrodestra Unito", si esprimono sulle recenti dimissioni dell’architetto Patrizia Iualè da responsabile del IV settore (urbanistica, edilizia pubblica e privata, demanio). Al suo posto è stato chiamato l’ingegnere Michele Cittadini, con un incarico part-time. Entrambe sottolineano che negli uffici comunali si sono verificati diversi avvicendamenti in appena due anni. "Siamo liete del rientro dell’ingegnere Cittadini – dicono Ubaldi e Sabbatini –. Non commentiamo invece le dichiarazioni dell’assessore Lorenzo Riccetti sulle dimissioni dell’architetto Iualè. Di certo ora si attueranno assunzioni, ma va considerato che i nuovi assunti necessiteranno di un periodo di conoscenza del territorio prima della piena operatività. Sarebbe stata opportuna una migliore attenzione alle risorse umane – sottolineano ancora –, anziché giustificare in modo arrogante e inveritiero le varie dimissioni, come ha fatto l’assessore Stefania Stimilli in risposta a una nostra interrogazione. Ben otto dimissioni in un anno, dato mai verificatosi nel nostro Comune a memoria d’uomo, è allarmante rispetto a un clima interno alla struttura che non consente la migliore espressione delle singole professionalità".

Oltre a ciò, Ubaldi e Sabbatini commentano l’ampliamento del progetto di difesa della costa a Scossicci. "Siamo contente per la realizzazione di altre scogliere che dovrebbero interessare un chilometro e mezzo del litorale di Scossicci – aggiunge l’opposizione –. Dell’ulteriore stanziamento ringraziamo la Regione, il governatore Francesco Acquaroli e l’assessore Stefano Aguzzi, sempre attenti alle esigenze di questa città, come ringraziamo il Provveditorato che approverà a gennaio il progetto esecutivo. Sulla manutenzione dei pennelli, finalmente l’assessore Riccetti ha preso atto che deve provvedere a mitigare gli effetti devastanti delle mareggiate con le risorse a disposizione e in autonomia. Ricordiamo perfettamente quante volte glielo abbiamo chiesto e quante volte ha risposto di aver affidato le risorse a disposizione al Provveditorato. Si trattava di 250mila euro, poi usati per il ripascimento e per l’emergenza alla foce del Potenza".

Giorgio Giannaccini