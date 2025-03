Pali e gol mancati. E il Chieti sorride

CHIETI 1 CIVITANOVESE 0

CHIETI (3-5-2): Mercorelli 6,5, Conti 6, Di Filippo 6,5, Salto 7, Traini 6 (59’ Oddo 6), Forgione 6 (81’ Arioli SV), Donsah 6 (69’ Casciano 6), Di Paolantonio 6 (59’ Gradis 6), Guerriero 6,5 (72’ Tourè 6), Vuthaj 5,5, Ceccarelli 7. A disp.: Servalli,Cordova, Piccinin, Caiazza All. Amaolo 6,5

CIVITANOVESE (4-2-3-1): Petrucci 6, Valentini 5,5 (85’ Vila SV), Rossetti 6, Visciano 5,5 (64’ Bevilacqua 6), Passalacqua 6, Diop 5,5, Buonavoglia 5,5, Domizi 5,5 (51’ Capece 6), Rasic 5,5, Brunet 5,5 (60’ Milani 6), Macarof 6 (60’ D’Innocenzo 6). A disp.: Raccichini, Cosignani, Foglia, Mancini All. Senigagliesi 6

Arbitro: Nicolo’ Trombello (Como). Assistenti: Camillo Amarante (Castellammare di Stabia), Simone Conforti (Salerno)

Marcatori: 19’ Ceccarelli (Chieti)

Note - Ammonizioni: 46’ Diop (Civitanovese), Grandis (Chieti). Recupero: 0’ pt; 5’ st

CHIETI Non basta il coraggio alla Civitanovese, sconfitta per 1-0 in casa del Chieti. La squadra di Senigagliesi sfiora a più riprese il vantaggio, per poi essere punita da un gol di Ceccarelli. Con questo risultato la classifica si complica: il successo dell’Isernia porta ad un solo punto il vantaggio sulla retrocessione diretta.

Sin dal calcio d’inizio è la Civitanovese ad approcciare meglio alla sfida, creando diversi grattacapi alla difesa locale. Al 10’ arriva la prima grande occasione per gli ospiti, che sfiorano il vantaggio: errore difensivo dei teatini, Macarof ne approfitta e si presenta a tu per tu con Mercorelli, ma sbaglia clamorosamente la mira e la chance sfuma. La squadra di Senigagliesi non demorde e continua ad attaccare, sfiorando ancora la rete poco dopo con Rasic: anche in questo caso, però, manca precisione e la sfera non trova il bersaglio grosso. Dopo i primi 20’ di sofferenza è il Chieti a venire fuori, trovando a sorpresa il vantaggio al primo affondo: l’esperto Ceccarelli libera un preciso mancino che si insacca all’incrocio dei pali per l’1-0 del Chieti. La Civitanovese, dal canto suo, recrimina per le tante occasioni non capitalizzate e con poco mordente non riesce a reagire prima dell’intervallo.

Nella ripresa, riorganizzate le idee, gli ospiti tornano a spingere a caccia del pareggio. Il canovaccio vede la Civitanovese a gestire le operazioni e costruire occasioni, con il Chieti che si chiude con ordine per provare poi a ripartire. Nemmeno la fortuna sorride agli ospiti, fermati anche dai legni: prima un tiro-cross scheggia la traversa, poi è Macarof su sviluppi di calcio piazzato a colpire la traversa. Il forcing della Civitanovese non trova gli esiti sperati e nel finale il Chieti ha la chance di chiudere i giochi, ma Vuthaj sbaglia il penalty del raddoppio a ridosso del 90’.