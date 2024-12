Pallamano, per Cingoli il derby con Chiaravalle

I pro e i contro d’una sconfitta, subìta in casa dalla Macagi Cingoli nella sfida col Cassano Magnago capolista e vittorioso 26-28, che si sarebbe potuta sostanziare in un legittimo pareggio. I pro, allora. "Buono l’atteggiamento difensivo – precisa l’allenatore Sergio Palazzi (foto) – che ha avuto la capacità di restare in partita malgrado, a parte i pregressi -4 e -5 del primo tempo, il -4 al 23’ della ripresa che avrebbe potuto stroncare ogni sollecitazione reattiva. Invece solo a una manciata di secondi dalla fine il 26-27, non sfruttate le ultime opportunità, è diventato 26-28". Nel contesto di risultanze apprezzabili, anche note negative. "Una, soprattutto: non possiamo pensare – rileva Palazzi – di subire tanti parziali col segno meno e quindi essere costretti a inseguire". Gli attuali sono giorni dedicati a una specifica preparazione. "Siamo in vista del derby esterno col Chiaravalle, dobbiamo presentarci al meglio per sostenere, mirando a un verdetto appagante, l’ultima gara dell’anno, a cui seguiranno cinquanta giorni senza giocare".

Gianfilippo Centanni