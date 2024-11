Parapiglia tra donne all’alba. Intervengono ambulanza e polizia

Tensione ieri mattina in centro, al bar Ternana, dove si sono dovute concentrare pattuglie del commissariato e della polizia locale per evitare che una colluttazione tra ragazze degenerasse.

L’episodio si è verificato all’interno del locale che si trova in via Duca degli Abruzzi a Civitanova, intorno alle 6.30, un orario in cui il bar è molto frequentato per le colazioni sia da chi si alza presto, sia da chi chiude il rito della movida notturna con il cappuccino.

A quanto sembra le due giovani, entrambe italiane, hanno innescato un violento parapiglia che, in prima battuta, ha richiamato l’attenzione degli agenti della polizia municipale, che già si trovavano in quella zona del centro in vista della Stracivitanova: dovevano infatti gestire lo spostamento e la rimozione delle auto lasciate parcheggiate dai proprietari lungo le strade che dovevano essere liberate, così da poter ospitare, in mattinata, la mezza maratona. A un certo punto, qualcuno è uscito dal locale e ha chiesto aiuto agli agenti della polizia locale che, valutata la situazione, hanno ritenuto che servisse anche il supporto di una pattuglia del commissariato di Civitanova, per gestire una situazione che si presentava piuttosto difficile da controllare.

Protagoniste le due giovani che, evidentemente su di giri, hanno dato in escandescenze e anche rotto quello che si sono trovate davanti nel locale.

Un comportamento aggressivo e minaccioso tenuto pure davanti agli agenti, che hanno cercato di calmarle facendo attenzione a che non si facessero male con atteggiamenti autolesionistici. Una volta bloccate, le due sono state accompagnate al pronto soccorso dell’ospedale di Civitanova, viste le loro condizioni psico fisiche.

Una delle ragazze è rimasta alcune ore in reparto per concludere tutti gli esami medici, mentre l’altra è stata trasferita negli uffici del commissariato in tarda mattinata. Lì il personale della polizia ha effettuato l’identificazione di entrambe e condotto i primi accertamenti per muovere le accuse in relazione a quanto era appena accaduto nel locale. Maggiori informazioni si conosceranno probabilmente nella giornata di oggi, soprattutto su quali decisioni siano state prese dagli inquirenti nei confronti delle due vivavi giovani.

Lorena Cellini