"Parcheggi tolti per i nuovi dehors"

"Vi sembra normale che abbiano tolto 3 parcheggi ai residenti senza individuarne di nuovi nei dintorni almeno per il periodo della presenza dei dehors estivi"? Ettore Pelati di Fratelli d’Italia Recanati raccoglie la protesta dei residenti del centro che lamentano come, pur pagando un abbonamento annuale, si vedono di volta in volta ridurre sempre più i posti a loro riservati senza avvisarli né, magari, individuando soluzioni alternative. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la nuova installazione dei dehors nel piazzale Patrizi, di fronte al teatro Persiani, per permettere ai due esercizi commerciali di istallare, per il periodo estivo, i tavolini all’aperto. "Non si poteva trovare – si chiede Pelati - una soluzione per tutelare chi paga una tariffa per i posti auto permettendo di parcheggiare in altre zone? Possibile che a Recanati non si riesca a gestire l’apertura di un nuovo esercizio e l’installazione di dehors per l’approssimazione di chi ci governa? Perché si riesce sempre nell’impresa di creare problemi ai recanatesi anche di fronte ad ottime notizie come quella di un imprenditore che investe nella nostra città"?

ast. t.