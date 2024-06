Partono i lavori sulla ferrovia. Si fermano i treni verso Fabriano

Si fermano i treni lungo la linea Civitanova-Albacina: al via i lavori di potenziamento infrastrutturale e tecnologico. Da lunedì prossimo fino al 7 settembre, i treni saranno sostituiti da bus. Rete Ferroviaria Italiana, infatti, ha programmato una serie di interventi che "puntano a uno sviluppo tecnologico e prestazionale dell’infrastruttura, in grado di garantire una maggiore regolarità del servizio ferroviario edun incremento della capacità della rete, con benefici in termini di puntualità e, a regime, una ottimizzazione dei tempi di viaggio". Tra gli interventi più importanti ci sono quelli alla stazione di Macerata e riguarderanno la realizzazione della nuova pensilina a servizio dei binari 2 e 3, l’innalzamento a 55 centimetri del primo marciapiede per facilitare la salita e la discesa dai treni, l’allargamento del secondo marciapiede, la realizzazione di una seconda rampa di accesso al sottopasso a servizio dei binari per migliorare il deflusso dei viaggiatori e alcuni interventi sugli ascensori. Inoltre verrà abbassato il piano ferroviario e realizzato lo "Slab Track" nelle gallerie alle due estremità della stazione di Macerata. Lo Slab Track è una metodologia costruttiva innovativa, in cui il binario è realizzato su una struttura prefabbricata in cemento armato. Prevista anche la manutenzione straordinaria su circa un chilometor di binari e nove scambi, interventi per il potenziamento tecnologico della stazione di Macerata e adeguamento del sottovia carrabile nei pressi di via Marche e si procederà anche l’elettrificazione della linea.

Gli interventi, per complessivi 170 milioni di euro, vedranno impegnati circa 150 tecnici tra dipendenti di Ferrovie e ditte appaltatrici. Durante lo svolgimento dei lavori, tutti i treni saranno cancellati e il servizio sarà garantito con bus dedicati e accessibili con un regolare biglietto ferroviario. Gli autobus effettueranno le stesse tratte e fermate dei treni cancellati. Per mitigare i disagi sul trasporto regionale e sovraregionale, a Civitanova e a Fabriano sono previste le coincidenze tra i bus e i treni della linea Adriatica e della linea Ancona - Roma. Inoltre, per agevolare gli spostamenti dei viaggiatori balneari nelle tratte a maggiore frequentazione, sono stati predisposti dei potenziamenti specifici dei servizi bus da San Severino verso Civitanova e viceversa. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.trenitalia.com.