Pass per l’area ztl e abbonamenti. Ecco come fare il rinnovo

Al via il rinnovo dei pass ztl e degli abbonamenti per i parcheggi a pagamento estivi. Ne danno notizia il sindaco Andrea Michelini e il presidente dell’Azienda Pluriservizi Porto Recanati, Walter Manzotti. "I pass residenti rilasciati nel 2021, 2022 e 2023 sono validi per tutto il 2024 e non è necessario richiedere alcun rinnovo, salvo in caso di cambio di residenza o di proprietà del mezzo – spiegano Michelini e Manzotti –. Perciò, i pass residenti rilasciati nel 2020 e negli anni precedenti non sono più validi. Mentre per tutte le altre tipologie di pass (proprietario di immobili e locatari lungo periodo) varrà la data di "fine", e saranno quindi da rinnovare i pass scaduti".

Il sindaco Michelini (nella foto) e il presidente Manzotti aggiungono ancora: "Gli utenti che hanno necessità di richiedere un pass per vari motivi (acquisto mezzo, nuova residenza, nuovo acquisto di immobile, smarrimento vecchio pass o pass scaduto), possono recarsi al chiosco del parcheggio di via Pastrengo, dal lunedì al sabato (dalle 9 alle 13). Inoltre, da lunedì è ora possibile richiedere anche tutte le tipologie di pass (residenti compresi), insieme ai permessi pendolari e agli abbonamenti per le strisce blu. In alternativa, i moduli per la richiesta pass possono essere scaricati dal sito comunale, e una volta compilati potranno essere inviati via mail a ztlportorecanati@gmail.com. La ztl sarà attiva tutti i giorni dal primo luglio al 31 agosto, dalle 21.30 alle 3".