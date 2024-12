Passarini:: "Diverse occasioni per raddoppiare"

"Una bella vittoria che ci fa chiudere con felicità ed entusiasmo il girone d’andata". Commenta soddisfatto il tecnico del Tolentino Paolo Passarini, dopo la vittoria per 1-0 ai danni del Matelica. Una vittoria importante per i cremisi che tornano alla vittoria dopo due gare che non avevano regalato i tre punti. "La partita è stata approcciata bene – dice il mister – abbiamo chiuso il Matelica nella sua metà campo e con il passare dei minuti siamo saliti di intensità. Il secondo tempo è stato di assoluto livello, il gol ci ha aiutato a giocare più leggeri e creare diverse occasioni per raddoppiare che dovevamo sfruttare meglio". Una vittoria che rilancia le ambizioni playoff dei cremisi, che chiudono al quarto posto il girone d’andata. "Ora avremo tre settimane senza partite per lavorare con la massima serenità e preparare al meglio il girone di ritorno. Dedico questa vittoria a tutti i tifosi". Il Tolentino avrà ancora qualche giorno a disposizione prima di chiudere il mercato, dopo gli arrivi di Conti e Stefoni. "Sono arrivati due calciatori importanti – conclude Passarini –, vedremo se ci sarà l’occasione giusta per completare la rosa, ma sono soddisfatto di tutto il gruppo".