Pazienti diabetici, il farmaco Baqsimi torna gratuito in tutte le Marche

Il farmaco Baqsimi è tornato gratuito per i diabetici marchigiani. Per garantire una distribuzione uniforme su tutto il territorio regionale, sarà disponibile attraverso le farmacie convenzionate tramite il canale della Distribuzione Per Conto (DPC), senza oneri aggiuntivi per il Sistema sanitario regionale. "La Regione Marche – sottolinea il vicepresidente e assessore alla Sanità Filippo Saltamartini – ha ritenuto di dare seguito alle numerose richieste pervenute dai cittadini per estendere l’area dei trattamenti gratuiti al fine di riconoscere il diritto fondamentale alla salute stanziando le risorse necessarie". Il Baqsimi, o glucagone per via nasale, è indicato per il trattamento dell’ipoglicemia severa negli adulti, negli adolescenti e nei bambini dai 4 anni con diabete mellito. Trattandosi non di una iniezione ma di un semplice spray, e più facile da somministrare – ad esempio, a scuola – in caso di necessità. Inoltre, non richiede refrigerazione, e questo facilita la sua conservazione.