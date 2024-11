Picchia e cerca di investire un anziano: condannato

Un anziano vede un’auto con dentro una coppia che stava litigando, lui stava picchiando la sua ragazza che urlava "basta, basta!". L’anziano a quel punto non ci pensa due volte e per difenderla: viene però aggredito dall’uomo che era con la ragazza, che aveva anche tentato di investire l’anziano.

È stato condannato a otto mesi per lesioni un venticinquenne umbro, ma residente a Porto Potenza. L’episodio era avvenuto il 6 marzo del 2021, intorno alle 18, a Porto Potenza. Un uomo di 74 anni stava facendo una passeggiata quando ha notato un’auto, ferma a bordo strada. All’interno della macchina si trovava una coppia, che stava litigando animatamente: lui stava picchiando la sua ragazza, colpendola con dei pugni. Lei urlava "basta, basta!".

L’anziano era intervenuto, dicendo al venticinquenne di smetterla, ma lui, secondo l’accusa, sostenuta dal pm Francesca D’Arienzo, lo avrebbe preso a spintoni, facendolo cadere per terra, di spalle. La ragazza si sarebbe chinata sull’anziano, preoccupata, chiedendogli come stesse, e il venticinquenne l’avrebbe strattonata e presa con violenza per un braccio, trascinandola dentro la macchina. Una volta in auto, il ragazzo avrebbe anche cercato di investire l’anziano, che si era prontamente scansato.

Dopo che la macchina si era allontanata, il settantaquattrenne aveva subito chiamato i carabinieri e aveva denunciato quanto accaduto.

L’uomo, il giorno dopo, si era recato al pronto soccorso dell’ospedale di Civitanova Alta. Per lui sette giorni di prognosi per un trauma contusivo alla spalla, al polso e alla mano. In seguito all’aggressione subita quel pomeriggio, l’uomo aveva avuto conseguenze e limitazioni alla funzionalità di una spalla per circa due mesi. Ieri in tribunale a Macerata è arrivata la sentenza di condanna per il venticinquenne, che è difeso dall’avvocato Roberto Acquaroli. Il pm Francesca D’Arienzo aveva chiesto un anno, il giudice Domenico Potetti lo ha condannato a otto mesi.