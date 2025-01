Piccioni tira le somme sul 2024: "I conti del Comune sono in ordine"

"I numeri confermano la continuità di una gestione di amministrazione di buon livello". Così Oriana Piccioni, assessore al Bilancio e alle Società partecipate, nel rendiconto delle sue attività per l’anno passato. Nel corso del 2024 – ricorda l’assessore con una nota – "sono state discusse e approvate dal consiglio comunale otto variazioni al Bilancio per un totale di circa 35 milioni di euro". La prima e più consistente (11 milioni di euro) ha riguardato tra le altre cose l’inserimento in bilancio del finanziamento Sisma per il rafforzamento della strada antistante i palazzi di via Pantaleoni e via Zorli per 2,7 milioni. La variazione ha registrato anche l’adeguamento prezzi per il Pnrr riguardante il centro fiere e le piscine per 1,5 milioni. Oltre 10 milioni di euro hanno riguardato un’altra variazione al bilancio del 2024 relativa, principalmente, agli investimenti per il 2025 per il mercato ortofrutticolo di Piediripa (8,5 milioni. Quanto al bilancio consolidato 2023, per il Comune presenta una parte di avanzo di 416mila euro per la parte corrente e di 1,3 milioni per la parte in conto capitale. "Nonostante l’aumento dei tassi di interesse voluti dalla Bce che ha determinato un aumento degli oneri finanziari di circa 800mila euro, l’anno 2023 chiude con un importante avanzo di amministrazione".Sul fronte delle partecipate, "è costante il monitoraggio delle spese e delle società. Il Comune sta lavorando per individuare il soggetto gestore unico dell’acqua". Una trattativa – per la verità – che va avanti da anni e il cui esito tarda ad arrivare. È stata chiusa la società Istituzione Macerata Cultura, il Comune è uscito dalla Meridiana ed è in corso di definizione la chiusura della Smea. Si è poi arrivati del Centro Agroalimentare consentendo al Comune di continuare l’attività attraverso la gestione diretta. "L’Apm – conclude Piccioni – ha chiuso il 2023 con un utile di oltre 600mila euro".