"Piccoli pensieri tra 10 e 20 euro"

"Sabato e domenica si lavora un po’ di più, mentre in mezzo alla settimana lo shopping natalizio non è per nulla partito". È il commento di Maurizio Mosconi, portavoce dei commercianti del centro a Porto Recanati. "Probabilmente – aggiunge Mosconi – è perché in molti non hanno ancora ricevuto la tredicesima e nemmeno il tempo ci ha aiutato, anzi c’è stata la pioggia per diversi giorni. Comunque vanno per la maggiore i piccoli pensieri, tra i 10 e i 20 euro, che alla fine possono generare uno scontrino importante, quando si fanno cinque o sei acquisti insieme. Stiamo sui livelli dell’anno scorso, ma speriamo di recuperare con le vendite nei prossimi due weekend".