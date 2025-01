Pioggia di medaglie per il Karate-Kai Shotokan

Un bottino di medaglie per i giovani atleti dell’associazione Karate-Kai Shotokan. Grande successo per la manifestazione organizzata dal comitato Karate Csen in collaborazione con l’assessorato allo sport del Comune di Porto Recanati e lo Csen Regione Marche, settore karate, nel palazzetto Medi, a Porto Recanati. Presenti 200 bambini e bambine provenienti da tutte le Marche e dall’Abruzzo. I giovani partecipanti, divisi per gruppi, si sono confrontati nell’esecuzione di kata e prove di kumite, primo esercizio di avvicinamento al combattimento. Al termine della manifestazione premi per tutti i partecipanti. Una bella domenica di sport e divertimento. Per il sodalizio civitanovese presieduto da Umberto Tocchetto erano presenti Luca Perugini, Diego Zaniolo, Matteo Mataloni, Stefano Fanelli, Mattia Quaglietti, Michele Renzi, Andriy Michuda, Anastasiia Michuda, Matteo Ciccarelli, Alessio Ascenzi, Alice Braconi, accompagnati dal presidente Tocchetto e dal consigliere Angela Malaccari. I karateca civitanovesi hanno portato a casa 7 ori, 10 argenti e 5 bronzi.