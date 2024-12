Pirata investe un ciclista e scappa

Un portorecanatese di 70 anni in bicicletta è stato falciato da un’auto. E il conducente è fuggito via a tutto gas. Ferito alla testa e al braccio, l’anziano è stato condotto al pronto soccorso di Civitanova. Sul fatto ora indagano gli agenti della polizia locale, diretti dal commissario capo Sirio Vignoni.

L’incidente è successo ieri alle 16.45, nella zona sud di Porto Recanati. Secondo una prima ricostruzione, il portorecanatese stava pedalando in viale Europa in direzione della pineta Volpini. Quando è arrivato a ridosso di un attraversamento pedonale, un’auto è andata a sbattere contro la ruota posteriore della bici. L’uomo è caduto a terra, sbattendo la testa e il braccio destro. Ma l’automobilista se n’è andato, come se non fosse accaduto nulla. Sul posto sono arrivati l’ambulanza medicalizzata da Recanati e la polizia locale. Il portorecanatese, con diverse escoriazioni sul corpo, è sempre rimasto cosciente e ha riferito di non aver visto né il modello né il colore dell’auto. È stato portato all’ospedale di Civitanova. Adesso gli agenti visioneranno le immagini di videosorveglianza comunale per cercare di stanare il pirata della strada, che rischia la doppia denuncia per omissione di soccorso e per fuga da incidente. Non appena sarà dimesso, sarà ascoltato anche il pensionatp per ricavare altri elementi utili alle indagini.

Sempre ieri, alle 17, si è verificato uno scontro sulla statale a Porto Potenza: una Yaris, condotta da un uomo, si è ribaltata dopo essersi scontrata con una Citroen che era parcheggiata. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Civitanova, i carabinieri e l’ambulanza del 118. Il conducente è stato portato al pronto soccorso di Civitanova.

Giorgio Giannaccini