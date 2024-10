Piscitelli: "Da Di Salvo parole fuori luogo"

"Sono fuori luogo le affermazioni di Di Salvo, al quale consiglio di continuare a impegnarsi nella vita sociale da qualsiasi parte sia schierato. L’importante è che tenga distinti i suoi ruoli per non generare confusione, vista la delicatezza dell’incarico che riveste e che non deve mai avere colori politici. Altrimenti, penso sia corretto che si tolga la divisa della protezione civile e indossi la maglietta politica che gli è più consona". Così Salvatore Piscitelli, capogruppo di minoranza con "Civici per Porto Recanati", risponde alle accuse che gli erano state lanciate da Lucio Di Salvo, coordinatore del gruppo comunale di Protezione civile, che alle elezioni del 2021 si era messo in lista con "Centrodestra Unito" per sostenere la candidatura a sindaco di Rosalba Ubaldi. Sulle nostre colonne, Di Salvo aveva sostenuto che Piscitelli avrebbe attuato nei suoi confronti "una vendetta politica": ad agosto, era stata approvata in consiglio comunale una modifica al regolamento della Protezione civile, con un emendamento proposto da Piscitelli, per limitare fino ai 75 anni i ruoli operativi nella protezione civile. Peccato che Di Salvo avesse compiuto 75 anni il mese prima, superando il limite appena fissato. Alla fine comunque il sindaco Andrea Michelini aveva deciso di confermarlo come coordinatore.

"Di Salvo parla in maniera del tutto fuori luogo di questioni politiche – ribatte Piscitelli –. Ma ribadisco che l’emendamento, da me presentato in consiglio comunale e poi approvato all’unanimità, faceva riferimento a una delibera regionale che ha stabilito da molto tempo un limite di 75 anni per i ruoli operativi. Poi, nel 2021, la giunta regionale ha elevato il limite a 80 anni, età che a me sembra esagerata per chi deve rivestire dei ruoli operativi. Ma per conoscere la ratio di questa modifica apportata al regolamento bisogna rivolgersi alla Regione. Rimane il fatto che il Comune può stabilire limiti di età diversi, come succede in altre realtà; in molti casi il limite è di 70 anni per i ruoli operativi. Siamo in presenza di volontari che devono avere le giuste tutele e garanzie da eventuali rischi, e ricordo che il Comune stipula delle polizze assicurative che pesano sul bilancio".

Giorgio Giannaccini