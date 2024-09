Piste ciclabili e infopoint per collegare "I borghi più belli delle Marche"

È ben avviata la fase iniziale per l’attuazione di un importante progetto, la Ciclovia dei borghi più belli d’Italia, promosso dall’associazione che comprende i borghi più belli d’Italia delle Marche e, per la realizzazione, supportato dalla Regione con 350mila euro. Il progetto collegherà tutti i Comuni marchigiani che fanno parte dell’associazione di cui la coordinatrice regionale è Cristiana Nardi (nella foto), assessore al turismo di Cingoli designato quale Comune capofila e componente dello stesso sodalizio. La giunta comunale ha approvato lo schema dell’accordo di programma, che tra l’altro prevede il contributo di 36.100 euro di ciascuno dei 32 Comuni-partner, suddiviso in quote pari al numero degli enti e determinate per fascia di popolazione. "Il progetto – ha precisato Nardi – elaborato con ogni attenzione per favorirne la fruizione, prevede l’attuazione di diverse iniziative tra cui un info-point digitale, la mappatura degli itinerari proposti, una nuova segnaletica smart, di rastrelliere per le bici e di colonnine per la ricarica di quelle elettriche".

Gianfilippo Centanni