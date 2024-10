"Più traffico nelle ore di punta"

"Il nuovo centro commerciale sarebbe un centro in più, aggiunto alle realtà già esistenti. Anche se il numero di persone in arrivo aumentasse, sarebbe comunque diviso tra le varie strutture. Quelle che andavano al Corridomnia, per un primo momento e per curiosità si sposteranno magari in questo nuovo, all’inizio ci saranno sicuramente più visitatori; poi, però, il numero di persone tornerebbe a essere quello di sempre". È il commento di Paolo Calcagni di Mc ricambi accessori auto, a Piediripa: "Per la nostra attività nello specifico penso cambierà molto poco, potrebbe invece arrivare molto più traffico e derivarne una grande difficoltà negli spostamenti, cosa che in alcune fasce orarie c’è già adesso".