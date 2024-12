"Pochi parcheggi in centro. E i residenti scappano"

"Ho una casa ristrutturata in centro a Tolentino, ma non riesco ad affittarla per la mancanza di posti auto. Un contratto di affitto che sarebbe dovuto durare due anni si è ridotto a cinque mesi, un altro di un anno a due mesi. Gli affittuari, tra multe e carenza di parcheggi, tra l’altro tutti a pagamento, scappano. Poi non ci lamentiamo se il centro si svuota. Come pensa di rilanciarlo l’amministrazione? Dove mettiamo le auto?" È l’appello di una tolentinate. Ed è lo stesso pensiero di altri concittadini, in particolare in questa fase di ricostruzione post-sisma in cui la città è un cantiere.

Anche la consigliera di minoranza (Fd’I) Silvia Luconi è stata contattata da persone con lo stesso problema. "La soluzione deve essere pensata in maniera strutturata ma, nel breve periodo, per non allontanare chi decide di vivere in centro potrebbero crearsi degli incentivi ulteriori rispetto a quanto già disposto nel 2020 per la prima auto" spiega Luconi. Da quattro anni infatti è previsto l’abbonamento gratuito sulla prima auto per chi non ha il garage. "Le situazioni sono in continua evoluzione e bisogna essere in grado di adattarsi alle circostanze – prosegue –. Questo periodo storico deve essere gestito con nuove idee e contributi ad hoc da parte dell’amministrazione o dell’Assm, pur sapendo che la municipalizzata con il piano parcheggi deve mantenere un equilibrio di bilancio, con interventi momentanei ma volti a superare una fase. Occorre ripensare il centro, che sta attraversando una fase di ricostruzione profonda, ma rimane il cuore della città. Ascoltando le istanze e facendosi aiutare anche da professionisti, si può modellare la parte storica alle esigenze della popolazione che vorrebbe scegliere il centro ma è ostacolata dalla scarsa vivibilità e comodità. Mancano posteggi e spazi, c’è traffico di mezzi pesanti, oltre a tanti cantieri. Ma ci sono ad esempio degli edifici che non si intendono ricostruire e che quindi generano potenziali spazi da adibire a parcheggi e spazi verdi. Ci sono anche locali inutilizzati che, con apposite scelte politiche e urbanistiche, potrebbero essere riconvertiti a garage. Rivendico il progetto di Vivi il centro, che avevamo realizzato noi della precedente amministrazione, con azioni di edilizia agevolata per le giovani coppie".

Lucia Gentili