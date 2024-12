Poesia di strada, primo posto per Roberto Ariagno

Il poeta torinese Roberto Ariagno ha vinto la 27ª edizione del premio "Poesia di strada". Organizzato dall’associazione Licenze poetiche, il concorso ha avuto la sua serata finale al teatro di Pollenza. Gli altri nove poeti finalisti scelti dalla giuria sono stati il modenese Simone Beghi, i due livornesi Cinzia Colazzo ed Ermanno Guantini, Laura Costantini da San Benedetto del Tronto, Loriana D’Ari da Genova, la riminese Domenica Mauri, il teramano Domenico Antonio Pennese, la bolognese Silvia Secco e Roberto Marconi, di Potenza Picena, che ha vinto il premio della giuria popolare. Durante la premiazione si è svolta la presentazione del libro "Serie nera e verde" di Giusi Drago che, in dialogo con la poetessa e membro della giuria tecnica del premio, Renata Morresi, ha letto i suoi versi al pubblico in sala. Il premio vanta una giuria che raccoglie i gusti più variegati, garantendo una lettura attenta e profonda, e valuta i testi inediti di chi risponde al bando in maniera anonima. Il premio prevede anche che ad ogni poeta finalista venga abbinato un pittore che raffigura uno dei testi presentati: da quando il premio è nato hanno partecipato quasi 6mila autori provenienti da tutt’Italia e da molti paesi esteri. Hanno dipinto per il premio più di cento artisti, provenienti da Argentina, Cina, Germania, Giappone, Iran, Italia, Romania, Scozia, Singapore, Stati Uniti e Ucraina. La giuria è composta da Viola Amarelli, Enrico De Lea, Marco Giovenale, Lorenzo Mari e Alessandro Seri, che ringrazia "il comune di Pollenza e il sindaco Mauro Romoli per questi sei anni in cui il premio ha svolto la serata finale a Pollenza; i partner del premio, l’associazione degli editori marchigiani “E’diMarca“ e l’Accademia dei Catenati. Poi – conclude Seri –, un ringraziamento speciale al presentatore Alessio Ruffoni, giovane poeta che ha condotto la serata con intelligenza e un piacevole pizzico di ironia".

Lorenzo Fava