Polizia locale, cambio al vertice. Ora il comandante è Cristian Lupidi

La polizia municipale di Civitanova ha un nuovo dirigente. Si insedia infatti Cristian Lupidi (nella foto) che lascia il comando della polizia locale di Jesi e torna a Civitanova, dove alcuni anni fa aveva prestato servizio, all’inizio della sua carriera, con la divisa di agente.

È lui il vincitore del concorso indetto dal Comune di Civitanova. Al termine delle prove ha ottenuto il punteggio migliore rispetto agli altri dodici aspiranti al ruolo. Lupidi ha 48 anni, è originario di San Benedetto e prima di dirgere il corpo della municipale di Jesi aveva prestato servizio a Castel Di Lama; poi per dieci anni è stato vice comandante a Porto Sant’Elpidio e anche ufficiale nella sezione della polizia giudiziaria a Fermo. Un curriculum con cui approda in una caserma dove troverà una squadra forgiata dalla comandante Daniala Cammertoni, che negli ultimi trenta anni ha diretto la polizia locale di Civitanova, una sorta di "monarchia" il cui traguardo la comandante ha festeggiato lo scorso gennaio e che si concluderà il 31 gennaio del 2025, ultimo giorno di servizio per lei, che nel frattempo ha presentato domanda per il pensionamento.

Il comandante Lupidi arriva in una realtà che soffre da anni di problemi di organico e in cui le difficoltà sono da sempre le stesse, con la necessità di dare risposte a una viabilità sempre più congestionata, al fenomeno della sosta selvaggia così come alla necessità di approntare, pur con le scarse risorse di personale, i controlli sul fronte dell’edilizia e del commercio.