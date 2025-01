Polizia locale, tra emergenze e formazione

Con 122 incidenti rilevati e oltre 15mila multe, si chiude il bilancio annuale della polizia locale stilato in occasione della festa del patrono, San Sebastiano.

A nome di tutta l’amministrazione, il sindaco Emanuele Pepa ha voluto fare gli auguri agli agenti e in particolar modo alla comandante Gabriella Luconi, "che ci sono quotidianamente vicini in tante occasioni di vita pubblica, ma anche e soprattutto nei momenti di pericolo ed emergenza. La polizia locale è una risorsa imprescindibile per la sicurezza e non smetteremo mai di ringraziare gli agenti in servizio per quanto fatto sino a oggi".

Gli agenti in servizio sono appena 13 effettivi di cui uno, Alessio Gabriele Narducci, è stato recentemente assunto con apposito concorso, "ma arriveranno presto – assicura Pepa – a 14 con una nuova assunzione prevista per il 2025". Nel 2024 sono stati rilevati 122 incidenti stradali sulla rete viaria cittadina, un numero importante che fa riflettere sul tema sempre attuale della sicurezza stradale. Proprio per sensibilizzare i più giovani sull’argomento, da anni la polizia locale porta nelle scuole un programma di educazione stradale nell’ambito delle ore di educazione civica. Già attivo al plesso scolastico di San Vito, sarà introdotto dal prossimo sabato anche al liceo classico Leopardi, dove due agenti illustreranno agli studenti le norme del codice della strada.

Nell’anno appena trascorso sono state svolte attività di polizia giudiziaria su delega e d’iniziativa per 21 procedimenti, di cui uno a carico di un minorenne. Per lo svolgimento di cantieri o a seguito di gravi eventi atmosferici, sono state emesse 189 ordinanze per la viabilità mentre sono state ben 15.337 le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada. Per il 2025 sono chiari gli obiettivi da raggiungere: in un incontro tra il sindaco Pepa e la comandante Luconi, è emersa la necessità di ampliare il parco telecamere da installare in alcune zone della città finora non coperte, così come occorrerà presto effettuare una ricognizione di quelle presenti per garantirne l’operatività. "La sicurezza è una priorità che questa amministrazione si è data – sottolinea infine Pepa –. Nei prossimi mesi, sarà promossa dalla giunta una manifestazione d’interesse per un accordo tra pubblico e privati per dare la possibilità ai cittadini di installare nelle proprietà private delle telecamere gestite dalla polizia locale, al fine di aumentare la superficie di sorveglianza disponibile. Un altro importante obiettivo che ci siamo prefissi per quest’anno sarà una presenza più capillare sul territorio, per garantire controlli più frequenti ed efficienti".

Antonio Tubaldi