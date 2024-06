Ponte ciclopedonale sul Chienti. La Regione consegna i lavori

Consegnati i lavori alla ditta che realizzerà il ponte ciclopedonale tra Civitanova e Porto Sant’Elpidio. Dopo lo stop di marzo, per la revoca del contratto alla ditta che aveva vinto la gara, la Regione ha avviato le procedure per l’assegnazione a un’altra ditta e ieri pomeriggio è avvenuta la consegna ufficiale, alla presenza dell’assessore regionale Francesco Baldelli e dei sindaci di Civitanova e Porto Sant’Elpidio, Fabrizio Ciarapica e Massimiliano Ciarpella, i consiglieri regionali Pierpaolo Borroni e Andrea Putzu, il vicesindaco di Porto S. Elpidio Andrea Balestrieri, l’assessore all’urbanistica di Civitanova Roberta Belletti, il direttore dei lavori Luigino Dezi. Sarà la Sipa di Bari a realizzare l’opera, da completare entro fine 2025. Sarà in acciaio su tre campate, gemella di quella di Porto San Giorgio. "Un ponte importante nell’ambito del progetto della ciclovia adriatica – ha detto Baldelli –. Civitanova e Porto Sant’Elpidio si uniscono per i servizi". "Ringrazio la Regione, l’assessore Baldelli e gli uffici che si sono prodigati – ha detto il sindaco di Porto Sant’Elpidio –. Quest’opera unisce due città, due province e renderà permeabili due territori che fanno del turismo uno dei principali motivi di crescita". "Il ponte prevede un impegno economico di 4 milioni e mezzo" ha concluso l’architetto Nardo Goffi, che ha reso noti i dettagli tecnici. "Sono stati eseguiti altri campionamenti e incontri con Arpam per gestire la parte terra e la parte acqua: non ci sono problemi da questo punto di vista".

c. m.