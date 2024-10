Porte forzate e vetri rotti. Raffica di furti nelle case

I ladri prendono di mira San Severino. Nell’ultima settimana si sono susseguiti circa otto tra tentativi di furti e colpi andati a segno in diverse zone della città. In particolare i malviventi sono riusciti a introdursi in abitazioni situate nei quartieri San Michele, Mazzini e Di Contro e nelle zone di Madonna dei Lumi e degli Scaloni.

Una settimana intensa che ha fruttato ai ladri monili in oro e denaro in contante ma non sono sembrati interessati a telefoni cellulari, computer, tablet o altro materiale elettronico. Svariati anche i danni che hanno lasciato dietro di loro. In tutte le abitazioni che hanno visitato, hanno forzato porte o finestre al fine di introdursi all’interno.

Sugli episodi stanno indagando i Carabinieri della locale stazione, anche grazie al supporto della rete di video sorveglianza cittadina.

"Le nostre telecamere sono sempre molto utilizzate in queste circostanze - spiega l’assessore Jacopo Orlandani -. In particolare, in queste circostanze, sono molto utili gli apparecchi Ocr che hanno la capacità di rilevare le targhe e fare una mappatura della città. Sono state installate nei punti strategici della città, quindi agli ingressi e nelle strade più transitate. Sono obiettivamente un supporto fondamentale. Al momento ne abbiamo più di cento, siamo uno dei Comuni più videosorvegliati a livello pro capite. La polizia locale - prosegue - guidata dal comandante Adriano Bizzarri, ha sempre garantito pieno supporto e collaborazione e abbiamo introdotto delle pattuglie che vengono svolte nei turni serali dedicate proprio alla sicurezza dei quartieri. Dalle 17:30 alle 20, che statisticamente è un orario delicato. Ci tengo anche a sottolineare che ogni anno dedico una parte di budget alla manutenzione e sostituzione delle telecamere obsolete; così da avere un impianto il più possibile efficiente".