"Potenza delle parole", ultimo appuntamento nella sala Boccabianca

Si è conclusa con una serata bella e piena di sorprese, quella di venerdì alla sala Boccabianca di Potenza Picena, dove si è svolto l’ultimo appuntamento della rassegna culturale "Potenza delle Parole", organizzata dall’Anpi sezione "Scipioni e Cutini" con il patrocinio del Comune. Protagonista è stato Ernesto Detto, che ha presentato in anteprima nazionale il suo libro biografico "Giovanni nella fabbrica di Goering" (Ventura editrice).

"La nostra sezione, insieme all’Anrp (Associazione nazionale reduci dalla prigionia e dall’internamento dalla guerra di liberazione e loro familiari), ha dato il patrocinio a questo volume – spiega in una nota Luca Manzi, presidente dell’Anpi locale –. È stata una testimonianza importante, perché capire la storia significa non ripetere mai più gli stessi errori e orrori. Buona anche la partecipazione, per un libro ricco di emozioni e documentazione". Ma ci sono anche altre novità. "Da venerdì è iniziato il censimento degli internati militari italiani (Imi) a Potenza Picena – aggiunge Manzi –. Inoltre si è continuato con il tesseramento dell’Anpi locale e dal Fotoclub cittadino è uscita la proposta di fare una mostra con le foto e i documenti riportati sul libro".