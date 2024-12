Potenza Picena,. Marco Mammoli in concerto

Nella chiesa collegiata dei santi Stefano e Giacomo a Potenza Picena, si è svolto nei giorni scorsi il concerto "Non io ma Dio" dell’artista Marco Mammoli, autore del celebre canto "Emmanuel", inno ufficiale della Giornata mondiale della gioventù a Roma nel 2000. Alla serata ha partecipato l’assessore alla cultura e al turismo Michele Galluzzo, che ha sottolineato come "le opere musicali di Mammoli non sono solo riflessioni sulla fede, ma veri e propri inni a vivere pienamente la vita, credendo nei propri sogni e progetti". Erano presenti anche il parroco cittadino padre Luca Gabrielli e quello del santuario di San Girio, don Aldo Marinozzi. L’amministrazione comunale ha voluto esprimere "un ringraziamento a padre Luca Gabrielli per aver accolto l’iniziativa in parrocchia e a Mirko Morichetti, volontario che ha curato l’organizzazione".