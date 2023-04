Premiata la Bcc di Recanati e Colmurano

La Bcc di Recanati e Colmurano, inserita nella categoria "Banche Medie" durante Bcc Cup, l’evento organizzato a Roma dal gruppo per valorizzare le Bcc che hanno raggiunto rilevanti obiettivi, è risultata terza classificata a livello nazionale tra le Banche di credito cooperativo appartenenti alla stessa categoria, nella classifica generale dei volumi realizzati con il gruppo Bcc Iccrea. L’istituto bancario recanatese, inoltre, si è classificato primo per quanto riguarda le attività commerciali realizzate anche insieme all’altra società del gruppo, la Bcc Factoring. "Questi riconoscimenti – commenta il presidente Sandrino Bertini – evidenziano il forte impegno della banca per promuovere lo sviluppo del territorio e proporre offerte integrate e opportunità innovative a beneficio di soci e clienti. Testimoniano poi il percorso evolutivo della Bcc di Recanati e Colmurano attenta alle esigenze dell’economia reale e della comunità".