Premiato il capitano. Angelo Faraca

Il capitano Angelo Faraca, comandante della Compagnia di Camerino, è stato premiato alla 16esima edizione di "Costruttori della legalità" promossa dall’associazione "Savuto Libero", sabato a Scigliano (Cosenza). Questa la motivazione: "Per il tenace impegno e l’alto senso del dovere nel quotidiano contrasto alla criminalità in difesa della popolazione e delle istituzioni democratiche". Erano presenti come relatori il magistrato Eugenio Facciolla, Rosa Volpe della Direzione antimafia di Napoli e il senatore Giuseppe Lumia, già presidente della Commissione parlamentare antimafia.