Premio Biagiola e Pistor, il vincitore è Scarponi

Assegnato ad Andrea Scarponi, dottorando all’Università politecnica delle Marche dopo la laurea in ingegneria civile, il premio di Univpm in ricordo degli ingegneri Manuel Biagiola e Huub Pistoor. Le vite di Biagiola e Pistor, entrambi ingegneri, sono state interrotte nel 2019: Biagiola è stato travolto e ucciso da un automobilista mentre rientrava a casa in moto dal lavoro a Potenza Picena; Pistoor è stato travolto e ucciso di ritorno dal lavoro vicino a Jesi, colpito dal rimorchio che si era staccato dalla motrice di un camion. Entrambi svolgevano con passione la loro professione, per questo, per onorare la loro memoria e sensibilizzare sui temi della prevenzione e della sicurezza stradale è stato istutuito un premio in loro ricordo, da assegnare ogni anno a una tesi di laurea conseguita ad Ancona in ingegneria civile, meccanica, informatica e dell’automazione o environmental engineering su argomenti riguardanti mobilità sostenibile e sicurezza stradale. I familiari di Biagiola e Pistoor si impegnano a richiamare l’attenzione di cittadini e istituzioni sull’importanza della prevenzione e anche sul diritto alla giustizia che deve essere garantito alle vittime di omicidi stradali.