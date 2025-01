Professori a lezione di hockey su prato

Nei giorni scorsi, l’ufficio scolastico regionale delle Marche ha organizzato un corso formativo all’impianto sportivo di San Girio a Potenza Picena, dove i docenti presenti hanno potuto apprendere e sperimentare, attraverso una formazione in aula e all’aperto, le tecniche di gioco individuali e collettive dell’hockey su prato.

Il professore Stefano Muscella, insieme al tecnico federale Gianluca Cirilli, ex allenatore della nazionale maschile di hockey su prato, ha fatto scoprire il campo da gioco come luogo educativo per avviare i ragazzi alla pratica sportiva e far vivere loro esperienze significative e altamente formative.

L’iniziativa è stata aperta dalla professoressa Sabrina Lisi, referente territoriale di Macerata che, in accordo con il coordinatore regionale Mauro Marselletti e con il professore Muscella, ha curato l’organizzazione. Grande la soddisfazione di tutti i partecipanti per l’interessante proposta formativa ideata dall’ufficio scolastico regionale e rivolti ai docenti.