Proroga dell’isola ecologica a Piediripa: "Blarasin si prende i meriti? Incredibile"

La segretaria del Partito democratico di Macerata, Ninfa Contigiani, interviene con una nota dopo l’uscita sui media, relativa alla proroga della chiusura dell’isola ecologica a Piediripa, del consigliere comunale Andrea Blarasin (Fratelli d’Italia). "Ha dell’incredibile – esordisce la Contigiani – che il consigliere Blarasin si appropri sorridente del risultato della proroga per la chiusura dell’Isola ecologica di via Volturno. Ma quando la chiusura è stata dichiarata dov’era esattamente? Era per caso assente alla riunione di maggioranza in cui l’assessora Laviano la decideva?".

"La protesta e il disagio sono stati sollevati immediatamente dai consiglieri di quartiere della minoranza uscendo sulla stampa, nonché stando insieme ai cittadini di Piediripa che si sono attivati per raccogliere le firme di protesta, non a caso in pochi giorni arrivate intorno a 500. È del tutto – prosegue Contigiani – evidente che né lui né la presidente del quartiere (Sofia Blarasin, ndr) sono stati capaci di tutelare Piediripa nella loro compagine politica e di intervenire con chi di dovere per non arrivarci alla chiusura, sennò non sarebbe dovuta uscire neppure la notizia. D’altronde è chiarissima la strategia di questa maggioranza di mettere in torsione ancora maggiore uno dei quartieri più popolosi della città, strozzato dal traffico che non sarà allontanato dal raddoppio del ponte, fatto per motivi di controllo e messa in sicurezza della vecchia struttura, mentre dall’altro lato – conclude la Contigiani – sarà complicato anche risalire verso Macerata se l’amministrazione non avrà il coraggio di salvaguardare la zona rifiutando la variante Simonetti e l’imbuto che creerà".

Andrea Scoppa