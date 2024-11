Pubblica foto hot della fidanzata, a giudizio

Macerata, 21 novembre 2024 – Foto e video hot pubblicate su Facebook, sotto processo è finito un 27enne. Secondo l’accusa, avrebbe messo online una fotografia della fidanzata completamente nuda, e un video di lei con addosso una canottiera succinta pubblicando tutto sul profilo di lei, dopo aver modificato le credenziali per accedere alla pagina social.

I fatti sarebbero avvenuti tra settembre e ottobre del 2021. I due erano fidanzati, poi il ragazzo era partito per l’Inghilterra e alla ragazza avrebbe chiesto di raggiungerlo. Lei, che non se la sentiva di lasciare la sua famiglia in provincia di Macerata, non aveva accettato di seguirlo e da quel momento il rapporto tra i due si era fatto teso ed erano cominciate delle incomprensioni. Secondo l’accusa, sostenuta ieri mattina in aula dal pubblico ministero Francesco Carusi, nel settembre del 2021 sarebbe comparso sul profilo Facebook della ragazza un video di lei che indossava una canottiera molto scollata e che, tempo prima, le stessa aveva inviato al fidanzato su Whatsapp. Ad accorgersi di quel video messo online era stata la madre della ragazza. Per la pubblicazione erano state usate le credenziali di lei, di cui il fidanzato era a conoscenza, credenziali che poi erano risultate modificate.

La ragazza avrebbe chiesto subito spiegazioni al fidanzato, che però avrebbe negato tutto. Una decina di giorni dopo, sulla stessa pagina era comparsa una foto della giovane, ritratta completamente nuda. Pure questa era una foto che lei aveva inviato tempo prima al ragazzo. In seguito la stessa foto era stata pubblicata anche sulla pagina Instagram della coppia. Il compagno avrebbe anche minacciati lei e la sua famiglia, con telefonate e messaggi Whatsapp, da quando la ragazza gli aveva detto che non sarebbe andata a vivere con lui in Inghilterra. “Ho le tue foto hot – le avrebbe detto lui – e non me la smetto finché non vieni qui”.

La giovane donna allora, spaventata, aveva deciso di sporgere denuncia alla polizia.

Ieri mattina in tribunale a Macerata, davanti al giudice Domenico Potetti, si è svolta la prima udienza del processo a carico del 27enne, imputato dei reati di sostituzione di persona, diffusione illecita di contenuti sessualmente espliciti, accesso abusivo a un sistema informatico o telematico e di minacce. Il processo è stato rinviato per iniziare a sentire i primi testimoni e ricostruire quanto accaduto.

L’imputato, che nega le accuse, è difeso dall’avvocato Vanni Vecchioli.