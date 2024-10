"Puliamo il mondo" arriva a Potenza Picena. I bambini portano via i rifiuti in spiaggia e al parco

Tanto divertimento e tanti sorrisi per l’iniziativa "Puliamo il mondo", che è stata promossa nei giorni scorsi da Legambiente con la collaborazione del Comune di Potenza Picena. Si tratta di un appuntamento di volontariato ambientale che viene organizzato ogni anno in più località italiane, grazie al quale parchi, giardini, strade, piazze, fiumi e spiagge di molte città vengono liberati dai rifiuti.

Gli alunni della scuola elementare dell’istituto Leopardi di Potenza Picena e quelli dell’istituto Sanzio di Porto Potenza, accompagnati dalle loro insegnanti, hanno ripulito rispettivamente l’area verde in zona Colle Bianco e un tratto di spiaggia a sud del litorale portopotentino. Con loro anche l’assessore all’istruzione Margherita Fermani, e il presidente del Cosmari Paolo Gattafoni. In breve i bambini, dotati del kit fornito dall’associazione Legambiente per operare in sicurezza, hanno raccolto per l’intera mattinata rifiuti in plastica, carta e materiale indifferenziato, apponendo poi il cartello di "area pulita", che invita i futuri visitatori a mantenerla tale. E pure l’amministrazione comunale di Potenza Picena, tramite i propri canali social, si è detta soddisfatta per l’iniziativa svolta: "Un ringraziamento a tutti i partecipanti per l’impegno con cui hanno contribuito a fare un prezioso regalo alla nostra comunità".