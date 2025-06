Qualità delle cure, via alla collaborazione tra Unimc e Agenas

Al via la collaborazione tra l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) e l’Università di Macerata. Per due anni, le due istituzioni metteranno a sistema le rispettive competenze scientifiche e formative nello sviluppo di attività mirate alla valutazione dell’efficacia e degli esiti delle cure nelle regioni italiane, con particolare attenzione al fenomeno della desertificazione sanitaria. "Il lavoro congiunto ci consentirà di affrontare una delle sfide più urgenti per l’equità territoriale: garantire che ogni cittadino abbia accesso a servizi sanitari di qualità", commenta il rettore John McCourt. "In Italia la disuguaglianza tra centro e periferia sta diventando una delle principali fratture territoriali. Il rischio è che si alimentino disuguaglianze socio-economiche e un senso di mancato riconoscimento da parte dello Stato", evidenzia Gianluca Busilacchi, docente e responsabile scientifico della convenzione per Unimc. Le attività prevedono una mappatura delle aree interne della sanità per rilevare la presenza e l’accessibilità dei servizi. "La lettura dei dati sanitari troverà in questa collaborazione ulteriori stimoli", dice Giovanni Baglio, direttore dell’Unità Ricerca e responsabile scientifico della convenzione per Agenas.