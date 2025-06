Quattro campioni premiati in Comune

Quattro campioni in una sola volta. È questo il risultato straordinario che ieri Civitanova ha voluto celebrare in Comune. Il sindaco Fabrizio Ciarapica ha ricevuto i quattro neo campioni italiani del Club Vela Porto Civitanova, protagonisti assoluti ai recenti Campionati Italiani Master di vela: Claudio Vallesi, Campione Italiano ILCA 7, Giacomo Sabbatini, Campione Italiano ILCA 6 Master, Alessio Marinelli, Campione Italiano Gran Master e Michele Regolo, Campione Italiano ILCA 7 Master. Ad ognuno degli atleti il Sindaco ha consegnato un attestato di riconoscimento a nome dell’intera comunità civitanovese, per aver portato in alto il nome della città sulle onde d’Italia. "Siamo fieri di voi – ha detto il sindaco – perché dietro questi risultati straordinari c’è la forza della passione, della costanza e dell’amore per il mare. Avete saputo onorare i colori della nostra città, incarnare i valori più autentici dello sport e dimostrato quanto Civitanova sia terra di sport, talento e valori veri. Il mio grazie anche al Club Vela Porto Civitanova, una realtà storica, che da anni è una vera scuola di sport e di vita". Visibilmente emozionati, gli atleti hanno ringraziato il sindaco e l’amministrazione comunale, ribadendo l’importanza di sentirsi sostenuti e riconosciuti dalla propria città.