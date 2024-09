Rapine in serie. Blitz in casa del sospettato

Lo hanno sorpreso a lavare le scarpe con le quali – molto probabilmente – aveva attraversato i campi dietro all’autogrill dove aveva appena messo a segno una rapina. Individuato e denunciato dai carabinieri della Compagnia di Civitanova, guidata dal comandante Angelo Chiantese, e dagli agenti della Squadra mobile della Questura di Macerata, diretta dal commissario capo Anna Moffa, un uomo di 40 anni di Montegranaro, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto il responsabile della rapina nell’area di servizio Chienti nord, messa a segno alle prime luci dell’alba dell’altro giorno.

L’uomo, con il volto coperto da una busta di plastica, impugnando uno spruzzino di quelli comunemente utilizzati per contenere detersivi domestici, dicendo che dentro vi fosse dell’acido, ha fatto irruzione nell’area ristoro della stazione di rifornimento sulla superstrada 77, tra Civitanova e Montecosaro, in direzione monti e, minacciando la dipendente che era alla cassa di spruzzarle acido in volto, si è fatto consegnare la somma in denaro di 400 euro. Dopo essersi impossessato del denaro, il rapinatore si è dato alla fuga a piedi, per le campagne dietro l’area di servizio.

Il lavoro di squadra tra carabinieri e polizia ha permesso in breve tempo di individuare la via di fuga percorsa dal rapinatore e rinvenire gli oggetti utilizzati nella rapina, vale a dire la busta in cellophane utilizzata per travisarsi e lo spruzzino, di cui l’uomo si era liberato durante la fuga, nascondendoli sotto un albero. Una volta ricostruito il percorso di fuga, sono stati analizzati i sistemi di videosorveglianza dell’area e sono state raccolte alcune testimonianze dei residenti, che hanno permesso di individuare l’auto utilizzata dall’uomo per dileguarsi: il quarantenne si nascondeva in un’abitazione di fortuna nel Fermano.

All’arrivo delle forze dell’ordine è stato trovato intento nel lavare un paio di scarpe, forse utilizzate per l’attraversamento dei campi durante la fuga e coperte di fango. L’uomo è stato trovato anche in possesso di una somma di denaro, ritenuta una parte di quanto sottratto nella rapina messa a segno poco prima.

Gli uomini della Squadra mobile e i carabinieri di Civitanova, insieme con i carabinieri di Tolentino, dove si era verificata una rapina simile sventata da due clienti, sono ora al lavoro per capire se l’uomo possa essere il responsabile di una serie di colpi perpetrati nei giorni scorsi ad alcune aree di servizio della strada Val di Chienti, con lo stesso modus operandi, e se il sospettato possa aver avuto dei complici.

Chiara Marinelli