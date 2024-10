Rata ko, l’analisi di Possanzini: "Soddisfatto della prestazione"

"C’è rammarico per il gol subito a tempo scaduto, usciamo dal campo senza punti ma con la consapevolezza di aver fatto una buona prestazione nei 90’ minuti". Commenta così il tecnico della Maceratese Matteo Possanzini la prima sconfitta interna dei biancorossi in campionato, arrivata per mano della Sangiustese per 1-2. "Nel complesso – dice il tecnico biancorosso – sono soddisfatto per come i ragazzi hanno approcciato la sfida, abbiamo tenuto spesso il pallino del gioco, creando diverse occasioni da rete e mostrando il carattere per agguantare il pareggio negli ultimi minuti. Siamo mancati nel momento più delicato – aggiunge –, perché dopo la rete del pareggio dovevamo essere più solidi e invece abbiamo pagato con una palla inattiva nell’ultima azione della partita".

Maceratese che appunto subisce la prima sconfitta tra le mura amiche contro una Sangiustese che ha giocato la sua partita a viso aperto: "È stata una partita equilibrata, hanno impostato la contesa su molti duelli in mezzo al campo, pressandoci a tutto campo e non è stato facile per noi. Nel secondo tempo – continua – siamo entrati in campo con un piglio migliore non riuscendo però a capitalizzare quanto di buono è stato creato". Per i ragazzi di Possanzini inizia una settimana molto complicata perché i biancorossi sono attesi dal match di ritorno di coppa Italia contro il Chiesanuova, in programma domani alle 19 all’Helvia Recina. "Abbiamo subito l’opportunità di rifarci al meglio, vogliamo provare a ribaltare il risultato e portare a casa il passaggio del turno. La strada – prosegue – è ancora lunga e la squadra sta continuando ad offrire prestazioni degne di nota, quindi sono molto fiducioso".