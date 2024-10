Recanati si gode la vetta: "Adesso una gara alla volta"

"Mi ha soddisfatto anche l’approccio, rispetto al finale di Senigallia dove abbiamo perso, poi siamo stati molto più coesi quando Valdiceppo è tornato sotto". Luca Di Chiara, coach della Pallacanestro Recanati, parla della vittoria 75-65 su Valdiceppo nella quinta giornata della B interregionale di basket. È un inizio di stagione superlativo per la matricola leopardiana che ha centrato quattro vittorie ed è in testa alla classifica con otto punti, due in più delle inseguitrici. Il successo di domenica ha cancellato il passo falso di Senigallia. "Non dovevamo dimostrare nulla a nessuno, se non a noi stessi. Capita di perdere una gara, siamo una debuttante che ha vinto 4 gare su 5. Noi continuiamo a pensare di partita in partita". In questo periodo la squadra ha fatto registrare continui miglioramenti e ciò fa ben sperare per il futuro. "La crescita più marcata – dice il coach Di Chiara – è quando condividiamo più la palla e le responsabilità, inoltre siamo anche piacevoli da vedere. Nel primo tempo abbiamo difeso in modo corretto, considerando che siamo all’inizio della stagione". Non c’è tempo per godersi il successo perché già si pensa al prossimo match. "Sabato sera – conclude il tecnico – ci attende a Roseto (che ha 4 punti, ndr) una partita importante per confermare questi aspetti".