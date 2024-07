Recchi torna alla guida del Lions Club Host

Anna Maria Recchi è il nuovo presidente del Lions Club Host di Civitanova. Al ristorante Anastasia, domenica sera, il 44esimo compleanno del gruppo cittadino. Il commercialista Franco Santini ha passato il testimone a Recchi, avvocato civitanovese che già aveva ricoperto l’incarico nel 2013-’14, sempre mantenendo poi ruoli direttivi (cerimoniera e segreterio). Nel ringraziare per la fiducia accordata, nonché il suo predecessore per "aver contributo alla crescita numerica del club", Recchi ha chiarito di non aver ancora preparato un programma attuativo, per la precisa volontà di "condividerlo con tutti i soci. La mia intenzione – ha detto – è realizzare services istituzionalmente proposti, avvalendomi di competenze professionali e personali, per dare una maggiore visibilità al Lions". La serata, cui hanno preso parte anche il sindaco Fabrizio Ciarapica e il consigliere regionale Pierpaolo Borroni, è stata anche l’occasione per dare il benvenuto a due nuovi soci, Moris Torresi e Corrado Perugini e di presentare il nuovo direttivo: Alessandro Montemarà vicepresidente; Mario Corvatta segretario; Raffaella Borroni tesoriera; Luigi Chiaramoni cerimoniere; Marco Boccaccini presidente del Comitato soci; Massimo Bonifazi coordinatore Gst; Franco Santini coordinatore Lcif; Roberto Giannoni presidente Comitato marketing; David Beato addetto a marketing e comunicazione; Francesco Comberiati, Rosaria Moroni e Paolo Baiocco consiglieri.

Francesco Rossetti