Regionale 502. Via ai lavori per la sicurezza

Sono stati avviati i lavori per la manutenzione straordinaria della strada regionale 502 di Cingoli. L’esigenza conseguente alla realizzazione delle opere programmate, iniziate con un intervento in località Coste, ritenuto prioritario per il dissesto in atto che ha coinvolto il piano stradale, era stata più volte sollecitata dal sindaco Michele Vittori, dai titolari di numerose imprese della zona e dal comune di Staffolo. Evidente la presenza di abbassamenti significativi della sede viaria, quindi si è deciso di procedere attuando uno specifico accertamento geologico per valutare le cause del problema e risolverlo definitivamente. La progettazione eseguita dai tecnici regionali ha portato all’approvazione del progetto esecutivo finalizzato alla messa in completa sicurezza del tratto, per un importo di 312.338,07 euro (nel contesto di un investimento complessivo pari a 420.000 euro) realizzando una palificata in cemento armato per contenere il movimento franoso, e il rifacimento del piano viabile. Ma intanto è rilevante l’impegno per l’esecuzione di un altro atteso e importante intervento: la realizzazione d’una terza corsìa sui tratti della carreggiata Cingoli-Jesi della stessa 502 notevolmente transitata. "Nel bilancio della Regione Marche – ha precisato Filippo Saltamartini vice presidente – sono stati stanziati 23 milioni di euro. E finalmente potrà terminare l’isolamento viario delle comunità di Cingoli, Apiro e Staffolo, valutando gli effetti economici degli scambi che intercorrono tra le varie zone industriali di questi comuni con l’interporto di Jesi, il porto di Ancona e l’aeroporto di Falconara".

g. cen.