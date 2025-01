Restyling al Varco sul mare. Scatta la proroga per le giostre

Cambia il regolamento sulle giostre e la loro presenza al Varco sul mare potrà essere prolungata oltre il 15 gennaio, in deroga alle norme vigenti fino a questo momento.

Questo perché il Varco sarà interessato da un progetto di riqualificazione e nella previsione che, il prossimo anno, l’area non sarà disponibile per ospitare i giostrai perché occupata dal cantiere, l’amministrazione Ciarapica provvede ora a far slittare la data di smobilitazione per garantire altri giorni di attività e di incassi.

La modifica è approdata in consiglio comunale, inserita in extremis all’ordine del giorno, con una proposta in cui l’amministrazione considera di concludere entro marzo la procedura di gara per l’affidamento dei lavori la cui durata è prevista in diciotto mesi. La tempistica impatta sulle festività natalizie 2025/2026 per la presenza del cantiere che impedirà l’installazione delle giostre.

Nella modifica al regolamento è scritto "che queste circostanze comportano una significativa penalizzazione degli operatori del settore e, a fronte di loro richieste, l’assessore alle attività produttive (Francesco Caldaroni, nella foto) ha impartito la direttiva di sottoporre al consiglio comunale la modifica del regolamento per consentire alla giunta di prolungare il periodo di installazione al Varco oltre il 15 gennaio".