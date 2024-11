Restyling della profumeria. Inaugurazione in Corso Matteotti

Taglio del nastro, alla presenza del sindaco Andrea Michelini, per il restyling della storica profumeria Naima in corso Matteotti a Porto Recanati, che appartiene alla famiglia Galeazzi. Si tratta dell’ennesima riqualificazione dei negozi della nota catena che annovera ormai oltre 30 punti vendita concentrati non solo sulle Marche ma anche in Abruzzo, Umbria ed Emilia-Romagna. Il sindaco Michelini ha così ringraziato la famiglia Galeazzi per l’investimento che darà sicuramente lustro alla cittadina e per la collaborazione dimostrata nelle varie iniziative in paese. Molte le persone presenti.