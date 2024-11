Ricostruzione privata, c’è il decreto per l’80%. Cantieri aperti su caserma e scuola dell’infanzia

Molto positivo lo stato di avanzamento dei lavori per la ricostruzione a Matelica, dove ormai gran parte del centro storico e non solo è interessato da cantieri pubblici e privati. Nel settore privato, dai dati forniti dall’ufficio tecnico comunale, si evince che, su 298 progetti di stabili danneggiati l’80,32% è ormai con decreto attuativo, a fronte di una media provinciale del 68,81% e regionale del 70,50%.

Sui 249 progetti presentati in totale, ben 138 hanno già visto la fine dei lavori, 51 sono con cantiere in corso e 22 decretati in attesa di inizio lavori. Così per il Cas, il contributo di autonoma sistemazione, si è passati dal 1.690 cittadini beneficiari agli attuali 146, rappresentanti 69 nuclei familiari. Tra gli stabili giunti a fine lavori ce ne sono molti in campagna, nei quartieri di Regina Pacis e Casette San Domenico e, in centro, anche il bel palazzo De Sanctis in piazza Mattei. Tra quelli, invece, con i lavori in corso c’è il convento di San Francesco, mentre con decreto di concessione risultano il museo Piersanti e l’ex monastero delle Benedettine o Ricreatorio. Infine tra quelli per cui sono stati presentati i progetti risultano esserci il palazzo vescovile, palazzo Pifari di proprietà della casa di riposo, gli antichi palazzi Pettinelli e Campanelli, antistanti la concattedrale di Santa Maria Assunta.

"Girando per i cantieri cittadini – ha detto il sindaco Denis Cingolani – si nota con grande piacere che si sta andando avanti silenziosamente, ma anche celermente. Certo a otto anni di distanza dal sisma avremmo preferito vedere terminati tutti i cantieri, sia della ricostruzione pubblica che privata, ma questo non è ancora possibile nonostante i continui sforzi".

La ricostruzione nel frattempo interessa anche altre strutture pubbliche, dove i cantieri stanno proseguendo rapidamente, in particolare per la caserma dei carabinieri, il Coc, il centro operativo comunale, e la vicina scuola dell’infanzia in via Bellini. "La ricostruzione è un tassello fondamentale per il futuro della nostra città – ha sostenuto l’assessore ai Lavori pubblici Rosanna Procaccini – e per questo ci stiamo impegnando quotidianamente, tanto che negli ultimi mesi abbiamo visto partire diversi cantieri, altre opere sono già state aggiudicate e consegnate. Questo testimonia che siamo in una fase cruciale grazie al lavoro dei nostri uffici, dell’Usr e del commissario Castelli".