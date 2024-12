Ricostruzione pubblica e privata, maxi gru in piazza San Nicola

La giunta di Tolentino, con un atto di indirizzo, ha dato l’ok al posizionamento della gru in piazza San Nicola.

La nuova gru ne sostituisce un’altra, più piccola e nella stessa posizione, rimossa di recente in quanto non più necessaria ai lavori in funzione dei quali era stata montata. "La nuova gru evita successivi posizionamenti di altre, in quanto le sue dimensioni consentono di servire non solo i cantieri attuali, ma anche quelli futuri – viene spiegato nell’atto dell’amministrazione –; potrà essere usata anche da altre ditte che andranno aoperare nella stessa area di azione, a seguito dell’apertura di altri cantieri per la ristrutturazione di edifici a oggi ancora in attesa del decreto di finanziamento da parte dell’Ufficio sperciale ricostruzione. Considerato che gli spazi e le vie intorno alla basilica risultano particolarmente angusti, la presenza di una sola gru, ottimizza il lavoro nei cantieri privati e pubblici, come il chiostro diSan Nicola, reca meno disagio ai residenti e, più in generale, favorisce la mobilità del centro storico".

La ditta si è impegnata per iscritto a garantire la riqualificazione di tutta piazza San Nicola, con il rifacimento dell’intera pavimentazione.