Rifiuti abbandonati in strada, scatta la multa

Abbandona scarti di materiale edile, identificato dagli agenti della polizia municipale: dovrà pagare 2.500 euro.

I rifiuti erano stati abbandonati in via Tripoli: c’erano scarti edili, bidoni, addiritura un water, cartoni e ingombranti di vario altro genere, chiusi in alcuni sacchi neri e lasciati in mezzo alla strada. Gli agenti della polizia municipale, dopo la segnalazione, hanno avviato le indagini per risalire al responsabile dell’abbandono dei rifiuti, che avrebbero dovuto essere smaltiti negli appositi centri. Grazie alle indagini sui materiali abbandonati, e in particolare all’analisi di alcuni Qr code, gli agenti della polizia municipale sono riusciti a tracciare da dove provenissero alcuni dei materiali abbandonati e, alla fine, dopo complesse indagini, al proprietario nonché responsabile dell’abbandono dei rifiuti in mezzo alla strada. Per lui è scattata una maxi multa da 2.500 euro. Dovrà anche provvedere a ripulire, a sue spese, l’area usata come discarica.

"Le sanzioni come queste sono in aumento – ha commentato l’assessore alla sicurezza e al decoro urbano Giuseppe Cognigni (nella foto) – e vengono fatte settimanalmente. I controlli, anche sulla base delle numerose segnalazioni da parte di residenti e di commercianti, sono stati intensificati e vengono effettuati in ogni quartiere della città, nessuno escluso, dal centro alla periferia. Abbiamo una telecamera che viene posizionata in un punto, poi può essere spostata in caso di necessità, in base alle esigenze. Le sanzioni vanno da 250 euro fino a 2.500 euro e nelle ultime settimane sono stati scovati e sanzionati residenti civitanovesi e anche alcuni commercianti. Un plauso agli agenti della polizia municipale. Stiamo continuando a lavorare per mantenere sempre alta l’attenzione sul discorso del decoro urbano e della pulizia".

Chiara Marinelli