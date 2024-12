Riqualificazione per l’area in via Del Sole

Sono iniziati ieri mattina i lavori di riqualificazione nell’area di ammassamento in via Del Sole, a nord di Porto Recanati, dove erano posizionati da tempo due grossi container del gruppo comunale di Protezione civile. A renderlo noto è stato il sindaco Andrea Michelini. "È stato svolto l’intervento per lo smaltimento dei due container posizionati nell’area di ammassamento della Protezione civile situata in via del Sole – ha detto il primo cittadino portorecanatese –. Questi container, ormai fatiscenti e dunque inutilizzabili, si trovavano in loco da oltre vent’anni. L’amministrazione comunale, consapevole della necessità di riqualificare l’area, ha rimosso le strutture come primo passo di un più ampio progetto di riqualificazione. L’obiettivo della giunta – assicura il sindaco Michelini – è quello di restituire al gruppo locale e per esso alla comunità, uno spazio operativo riqualificato".