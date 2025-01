Risate e divertimento al Vaccaj. Arriva ’Il Doppiatore Marchigiano’ con Lombardelli e Barabucci

Venerdì, sabato e domenica "Il Doppiatore Marchigiano" approda al teatro Nicola Vaccaj di Tolentino. Uno spettacolo di e con Riccardo Lombardelli e Alberto Barabucci (foto), da vedere per fare il pieno di buonumore!

"Per la prima volta al Vaccaj arriva Il Doppiatore Marchigiano, duo comico tolentinate che da anni spopola sui social a colpi di doppiaggi e parodie conquistando centinaia di migliaia di seguaci – spiegano gli organizzatori –. Riccardo Lombardelli e Alberto Barabucci, solitamente nascosti dietro ai volti di tanti personaggi appartenenti all’attualità e alla cultura popolare, si mostrano finalmente a teatro raccontando la loro storia in un alternarsi di stand-up comedy, doppiaggi live e ovviamente l’immancabile visione di alcuni dei loro contenuti più celebri".

Biglietti disponibili sul circuito ciaotickets.com, online e nei punti vendita autorizzati e nei giorni di rappresentazione al botteghino del Vaccaj con orario 18-20.

Lombardelli e Barabucci si conoscono da quando avevano tre anni, sono andati sempre a scuola insieme. Nel 2018 hanno aperto per gioco una pagina Facebook, che oggi conta oltre 210mila follower (e altrettanti su Instagram e TikTok). I loro video registrano centinaia di migliaia di visualizzazioni (con picchi fino a 2 milioni, basti pensare a "Lisetta", la Regina Elisabetta) esportando il dialetto marchigiano nel mondo, in quanto sono visti fino in Australia e Canada. Il duo ha raggiunto il sold out in tutti gli spettacoli finora realizzati in giro per le Marche.

Lucia Gentili