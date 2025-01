Risparmio idrico e tutela dell’ambiente. La società Tennacola incontra gli studenti

Si terrà questa mattina al teatro Durastante di Monte San Giusto la seconda giornata degli appuntamenti con le scuole per gli esperti di Tennacola. L’azienda, che gestisce il servizio idrico in 27 Comuni tra Macerata e Fermo, ha voluto incontrare le classi della media "Lorenzo Lotto", per dare informazioni circa il risparmio d’acqua, a cura anche dei docenti e ricercatori dell’Università Politecnica delle Marche. Interverranno Federica Mongera e Valentina Tavolazzi. A semplificare il tema ci saranno i cartoons del Tennacola Team. L’incontro sarà introdotto dai saluti dell’amministrazione di Monte San Giusto e della governance di Tennacola. Gli studenti riceveranno la borraccia griffata Tennacola.