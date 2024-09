"Risse e pirati della strada. Ecco la nostra estate"

"In estate ci sono stati alcuni interventi per delle risse tra giovanissimi, così come abbiamo multato in via Castelfidardo e in via Bixio svariati motociclisti che entravano su quelle due strade, in contromano, per aggirare la ztl. Ma i verbali sono scattati anche per i parcheggi selvaggi. Infine il T-red sulla statale si è rivelata una scelta azzeccata: infatti sono diminuiti gli incidenti".

Il commissario capo Sirio Vignoni, comandante della polizia locale di Porto Recanati, traccia il bilancio sul lavoro svolto dai suoi agenti nell’ultima stagione estiva. "A occhio, sembra esserci stato un aumento di scazzottate fra minorenni e più volte sono intervenuti gli agenti – dice Vignoni –. Ma grossa parte del nostro operato ha riguardato il traffico e i parcheggi, visto che d’estate le presenze quantomeno triplicano. Non sono state poche le multe per le soste selvagge, soprattutto tra Castennou, nel centro e in via della Montecatini".

Il comandante della polizia locale parla poi del T-red, l’apparecchio elettronico utile a contravvenzionare gli automobilisti che passano col rosso, posizionato sui semafori tra la strada statale, via Bocci e viale dei Pini. "È stato installato a dicembre 2022: all’inizio i verbali erano circa 20 al giorno – riprende Vignoni –. Ora la media si è abbassata a 18 contravvenzioni giornaliere, però il numero degli incidenti è fortemente sceso e anzi sono stati messi in sicurezza i pedoni. E abbiamo avuto il merito di aver usato questa tecnologia, perché invece con l’autovelox ci sono stati cambi normativi che non facilitano il suo utilizzo. Inoltre mi preme sottolineare il lavoro del mio comando: con un milione e 300mila euro di proventi dalle multe elevate nel 2023, Porto Recanati è il Comune che ha incassato di più nel Maceratese ed è tra i primissimi delle Marche".

Non solo: gli agenti sono stati molto attivi all’entrata nord del paese. "Dopo la segnalazione del quartiere Castennou – riprende il commissario capo Vignoni –, abbiamo beccato e multato diversi motociclisti che entravano in contromano in via Castelfidardo e in via Bixio per bypassare la ztl senza essere multati. Era stato chiesto di far presidiare da un agente la transenna all’entrata dell’isola pedonale in via Pastrengo, ma di certo non aiuta la carenza di personale. Un’altra soluzione potrebbe essere di attivare direttamente la telecamera del varco elettronico, ma sono tutte decisioni in capo all’amministrazione comunale".