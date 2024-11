Romagnoli torna al Vaccaj. In scena ’Una lunga attesa’

Sabato alle 21.15, al Vaccaj di Tolentino, va in scena "Una lunga attesa", opera originale scritta e diretta da Fabrizio Romagnoli, attore e regista tolentinate che ’torna a casa’ dopo una brillante carriera in Italia e all’estero. "Quattro donne. Una stanza. Un tavolo. Una partita a carte. Amiche? Nemiche? Forse solo sopravvivenza – spiegano i promotori –. Un susseguirsi di momenti comici e drammatici fino al limite del grottesco delinea il ritratto di quattro donne e della loro misteriosa vita. Ognuna ha plasmato e mutato il proprio passato, e ora la quotidiana finzione è diventata la loro nuova realtà. Nell’incontrarsi ogni giorno per giocare a carte riconfermano, usando il ricatto psicologico, il potere e il dominio dell’una sull’altra. “Una lunga attesa“ è un vero e proprio gioco al massacro. Accuse, illazioni, rivendicazioni, confessioni… Le quattro donne inganneranno lo spettatore fino all’ultimo momento".

La pièce è un "gioco delle parti", una battaglia psicologica tra le quattro enigmatiche protagoniste. Litigano, si insultano, ma poi, quando la partita riprende, è come se nulla fosse successo. Amiche come prima. Sul palco le attrici Ilaria Antoniani, Manuela Montanaro, Francesca Sangiorgi e Carla Taglioni. Testo e regia sono di Fabrizio Romagnoli. I biglietti sono disponibili online su www.vivaticket.com e al botteghino del Vaccaj domani e venerdì dalle 18 alle 20, e nel giorno della rappresentazione, tre ore prima dell’inizio dello spettacolo.