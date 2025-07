Ruba una borsa, ma un passante lo blocca

Si avvicina a una donna seduta su una panchina e le porta via la borsa, che si trovava appoggiata accanto alla proprietaria. Ma un giovane romeno si accorge della scena e insegue il malvivente. E alla fine il ladro è stato denunciato dai carabinieri.

I militari della stazione di Morrovalle hanno identificato un 29enne di Monte San Giusto, già noto alle forze dell’ordine, denunciato ora per furto aggravato. La vittima è una donna di 46 anni del posto. Mentre lei era su di una panchina con la borsa poggiata al proprio fianco, il 29enne sangiustese si è avvicinato all’improvviso e gliela ha portata via. Poi è scappato, convinto di farla franca. Ma la fuga è stata interrotta da un 34enne, un romeno che vive a Morrovalle, il quale aveva assistito alla scena e aveva deciso di intervenire. Dopo aver rincorso il ladro, è riuscito a bloccarlo permettendo così ai carabinieri, subito intervenuti sul posto, di identificarlo e denunciarlo. Grazie alla prontezza e all’altruismo del 34enne, che non si è girato dall’altra parte ma è subito intervenuto, la donna è rientrata in possesso della borsa e del suo contenuto, appena dopo le necessarie attività di rito da parte dei militari intervenuti.

Anche i carabinieri della stazione di Civitanova hanno identificato e denunciato il responsabile di un furto, un tunisino di 29 anni senza fissa dimora, già noto alle forze dell’ordine. Le indagini sono state avviate in seguito alla denuncia del furto di una bicicletta elettrica, sporta da un 28enne marocchino di Appignano. Le indagini hanno permesso di risalire al 29enne, ritenuto il responsabile della sottrazione illecita.

Chiara Marinelli